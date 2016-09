Dica é estruturar a argumentação e dar atenção à norma culta da linguagem

Por: O Liberal

Em 18 de setembro, 2016 - 10h44 - Educação

Para os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é imprescindível treinar a redação, que será aplicada no segundo dia de prova, juntamente com 90 questões de múltipla escolha. Para fazer um texto bem escrito e com boa argumentação em pouco tempo é necessário praticar bastante e estar bem informado, afirmam os professores de Redação ouvidos por O LIBERAL.

Eles apontaram inclusão social, sustentabilidade socioambiental, terrorismo e tecnologia como temas prováveis para esta edição. A professora de Redação e Língua Portuguesa Edilena Guerra observa que uma das maiores dificuldades dos alunos é estruturar a argumentação do texto. “É preciso ter um foco bem definido para que o ponto de vista fique claro, pois eles só tem 30 linhas para desenvolver as ideias e pouco tempo. O candidato que ficar em cima do muro já sai em desvantagem. Essa objetividade é uma coisa com a qual os adolescentes costumam ter mais dificuldade”, comenta. Segundo ela, acompanhar as notícias e produzir textos se posicionando a respeito daquela informação é um bom treino.

“Aí entra a apresentação de dados e fatos, argumentos de autoridade e, principalmente, recorrer a outras áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história e geografia. Essa relação pesa muito na nota”, acrescenta. Para ela, o tema da prova pode girar em torno da inclusão social das pessoas com deficiência, da influência da tecnologia no cotidiano ou até mesmo dos atos de terrorismo registrados na Europa e da ameaça de ataque que o Brasil sofreu na Olimpíada. O professor João Vicente Farias destaca a atenção que os estudantes precisam dar ao domínio da norma culta.

“Percebo que eles têm muitas dúvidas sobre isso, muitas vezes usando o coloquialismo da comunicação na internet e do celular no texto. Tem também as regras do novo acordo ortográfico, que são obrigatórias neste ano. Deixei para revisar mais perto da prova para ficar fresquinho na mente deles”, afirma. Outra

dica dele é que os alunos revisem com bastante cuidado a versão final do texto que vão entregar. Cindy Hage também é professora de Redação e reforçou a preocupação com a capacidade argumentativa e persuasiva dos candidatos. “Eles precisam trazer um repertório cultural, a prova exige isso. A redação precisa de argumentos convincentes, não apenas colocar dados, pois fica mais parecido como um texto jornalístico”, frisa.

Os professores João e Cindy também citaram como temas prováveis os direitos de pessoas com deficiência, ou então uma proposta ligada à sustentabilidade ambiental, que foi abordada pela última vez há muito tempo. A aluna Júlia Koury, 17, deseja ingressar no curso de Direito e encara, desde já, a redação como um exercício de habilidade para a futura profissão. “Eu tenho que saber persuadir e convencer os corretores de que eu sei defender a minha opinião. Produzo duas redações por semana, tenho aplicativos de notícia no meu celular e assisto jornal sempre que posso, prestando atenção nas análises geopolíticas”, conta ela, que faz o Enem como traineé desde a 8ª série para se adaptar ao formato da prova, que será realizada nos dias 5 e 6 de novembro.