VOTAÇÃO - Público escolheu e banda foi anunciada como uma das atrações do festival

Em 20 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Falta pouco menos de um ano para a próxima edição do Rock in Rio e a contagem regressiva já começa a todo vapor com o anúncio da contratação da banda Americana Red Hot Chili Peppers, que reuniu o maior público em toda a história do festival, 250 mil pessoas em um único dia de evento, em 2001. Anthony Kiedis (vocal), Flea (vocal e baixo), Chad Smith (baterista) e Josh Klinghoffer (guitarrista) voltarão ao Palco Mundo em 2017, pela terceira vez, para encerrar a noite do dia 24 de setembro. Outra banda já anunciada e que subirá ao Palco Mundo será Maroon 5, para encerrar a noite do dia 16 de setembro.