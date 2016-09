Grupo americano liderava lista de pedidos para festival, que acontecerá em setembro do próximo ano.

Por: Ego

Em 15 de setembro, 2016 - 09h48 - Entretenimento

Falta um ano para o Rock in Rio 2017, mas mais uma atração já foi anunciada para o evento musical: Red Hot Chilli Peppers.

O grupo americano liderava a lista de atrações que deveriam se apresentar no festival, de acordo com pesquisa da organização. E, para a alegria dos fãs, a banda estará no evento, que acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, no Rio.

Red Hot Chilli Peppers deixou seu nome na história do evento, pois em 2001 reuniu o maior público em toda a história do festival, com 250 mil pessoas.

O grupo é a segunda atração a ser confirmada no evento. Em agosto, Marron 5 já havia anunciado sua vinda ao festival de 2017.