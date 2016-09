Marca ainda pretende continuar patrocinando seus pilotos individualmente

Por: Lance!Net

Em 05 de setembro, 2016 - 14h55 - Velocidade

Após 10 anos a Red Bull anunciou que vai deixar de ter uma equipe própria na Stock Car. O anúncio foi feito via assessoria, às vésperas da Corrida do Milhão, que acontece em São Paulo neste final de semana.

A marca ainda pretende continuar patrocinando seus pilotos, Cacá Bueno, Daniel Serra e Felipe Fraga de forma individual.

A decisão da saída da marca foi por conta de uma possível saída do pentacampeão da categoria, Cacá Bueno da equipe Mattheis.

Ainda não está confirmado, mas o piloto negocia com a equipe Cimed, para entrar no lugar do atual líder do campeonato, Felipe Fraga.

Fraga, também negocia para entrar no lugar de Cacá na Mattheis, porém agora, sem o nome da marca que o patrocina.

Cacá falou sobre a saída da marca que o patrocina desde 2004.

“É triste que uma equipe tão vitoriosa chegue ao fim. Ao aceitar (o convite da marca), tive a certeza de estar tomando a decisão certa para a minha carreira. Foram oito anos, três títulos, 15 vitórias e 22 pole positions”, disse.

Daniel Serra disse que tudo o que conquistou na categoria foi graças a marca.

“Depois de dez anos de parceria chegou a hora de encerrar um ciclo. Minha história na Stock Car está totalmente relacionada a Red Bull Racing. Eu entrei na categoria junto com eles em 2007. Dentro das pistas, todos os números que alcancei foram com eles. Foram dez vitórias, 28 pódios, pole na corrida de estreia em 2007; a disputa pelo título em 2013; e, principalmente, ser o piloto com o maior número de pódios das últimas quatro temporadas (2013, 2014, 2015 e 2016 até a sexta etapa), 19 no total”, contou.

Para Andreas Mattheis, chefe da equipe, também falou da importância da marca para sua equipe.

“Assim como as corridas, a vida dá voltas; e assim como nas corridas, na vida também chega a hora da bandeira quadriculada. A Red Bull foi uma parceira incrível da A. Mattheis nos últimos oito anos. Alcançamos resultados muito fortes e importantes, como três títulos de pilotos (2009, 2011 e 2012, com Cacá Bueno); dois de melhor equipe (em 2009 e 2012); sempre estivemos na disputa pelo título, em todas essas temporadas”, finalizou.

A Red Bull segue patrocinando a equipe Mattheis até o final da temporada.