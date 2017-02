Fernando Lombardi ficou de fora de três rodadas do campeonato paraense por conta de dores lombares

Por: Redação ORM News

Em 20 de fevereiro, 2017 - 18h51 - Parazão

O Paysandu deve ter o retorno do zagueeiro capitão para o confronto contra o Castanhal, às 20h desta quinta-feira (23), no estádio Maximino Porpino, em Castanhal. Trata-se de Fernando Lombardi, que esteve fora do tiime por conta de dores na região lombar.

O jogador foi a novidade do dia no treinamento desta tarde na Curuzu. Ele participou do treinamento normalmente e deve estar entre os relacionados para a partida contra o Japiim. Na posição, ele concorrerá a titularidade com Pablo e Perema, além de Gilvan.

Por outro lado, o técnico Marcelo Chamusca deve continuar sem poder contar com o volante Augusto Recife e com o meia Daniel Sobralense, que, hoje, deram apenas voltas ao redor do gramado do Leônidas Castro. A intenção do Departamento Médico do clube é liberá-los para a partida contra o Galvez, prevista para o dia 5 de março, em Rio Branco (AC), pela estreia da Copa Verde.