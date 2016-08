Anos de preparação e dedicação fizeram da paraense Andrize Costa referência internacional na arbitragem

Participar dos Jogos Olímpicos é, sem dúvida, a maior prova de reconhecimento para uma pessoa, independente da esfera pela qual ela atua. Todos são valorizados, principalmente os atletas de alto rendimento. Nesta edição dos jogos, o Pará foi muito bem representado na ginástica artística, porém, não entre os ginastas, mas na arbitragem. Foi assim que a professora Andrize Ramires Costa, 33 anos, contribuiu na avaliação das apresentações e na garantia do espetáculo da inesquecível Rio 2016. Na modalidade que trouxe três medalhas para o Brasil, Andrize compôs o seleto grupo de 40 árbitras credenciadas e esteve entre as três únicas representantes nacionais.

A trajetória de Andrize no esporte começou através do pai, que foi treinador de ginástica artística no Rio Grande do Sul e sempre a levou ao ginásio de treinamento. “Foi amor à primeira vista. Iniciei os treinamentos aos sete anos de idade e treinei até os 23. Neste meio tempo, meu pai acabou mudando de profissão por questões financeiras, mas segui forte, sempre envolvida com a Ginástica”, conta.

O desejo de Andrize em se tornar árbitra surgiu, possivelmente, pela curiosidade em saber de onde vinham as notas atribuídas durante as competições. “Aos 17 anos fiz um curso estadual de arbitragem de ginástica artística. Aos 21, fiz o curso nacional de arbirtagem pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Com 25, por estar há anos atuando, consegui me credenciar para o meu primeiro curso internacional de arbitragem. Já com 29 anos anos fiz outro curso internacional, que me possibilitou arbitrar em Jogos Olímpicos, Mundiais e Copa do Mundo. Os cursos de arbitragem são a cada ciclo olímpico. Há alterações nas regras e para se manter na arbitragem é obrigatório fazer o curso, e alcançar a pontuação necessária para a manutenção do ‘brevet”, explica.

INESQUECÍVEL

A jovem árbitra sempre teve o apoio da família, e guarda com carinho o momento de realização que teve ao participar dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. “Vou guardar a emoção de ver Simone Biles, maior ginasta do século XXI, se apresentando e sendo avaliada por mim. De conhecer Nádia Comanecci, a atleta do século e maior ginasta de todos os tempos. De conhecer os Karoly, treinadores de dez campeãs olímpicas. Vivi um momento singular, de clima olímpico e festa, por conviver por mais de duas semanas com pessoas de várias nacionalidades, onde todos se uniram através do amor ao esporte”, destaca.

LEGADO OLÍMPICO

No Rio de Janeiro, Andrize Costa esteve nas provas de salto e paralelas feminino e se encantou com a cerimônia de abertura, que para ela, foi um show à parte do nosso país. Mas a realidade do Estado ainda está longe do padrão mundial. “Tenho arbitrado eventos aqui no estado no Pará (os estaduais). Arbitro os brasileiros e fico sempre a disposição da CBG e da FIG para os eventos internacionais. Ainda precisamos de muito investimento. Temos muitos talentos por aqui, mas faltam locais de treinamento, investimento em aparelhagem e valorização dos treinadores. Não só aqui no Pará, mas o país todo precisa aproveitar o legado olímpico e fazer o esporte chegar a todos”, considera.