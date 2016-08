Paysandu foi derrotado pelo Oeste em Barueri e vai enfrentar o Tupi nesta terça-feira, em Belém

Redação ORM News

27 de agosto, 2016 - Série B

Segundos após a derrota para o Oeste com gol de um pênalti polêmico que aconteceu na tarde deste sábado (27) na Arena Barueri, em Barueri (SP), o volante e capitão do Paysandu, Augusto Recife, disse que o foco já estava todo no confronto desta terça-feira (30), contra o Tupi (MG), pela 22ª rodada da Série B do campeonato brasileiro.

O volante foi sucinto ao analisar a partida contra o Rubrão e enfatizou a importância de vencer na próxima rodada da competição. 'Nosso time tentou fazer um jogo forte e conseguiu. Neutralizamos o ritmo do Oeste, mas fomos infelizes na hora do pênalti. Aconteceu. Agora, não podemos perder o foco. Em casa, somos muito fortes e temos que impor nosso ritmo para recuperar os três pontos perdidos aqui', disparou.

O revés diante do Oeste derrubou o Paysandu para 11º colocado, com uma distância de seis pontos para o G4 e sete para a zona de rebaixamento à Série C do campeonato brasileiro de 2017. O póximo adversário do Bicola, o Tupi (MG), arrancou um empate com o líder Vasco da Gama em Juiz de Fora (MG) e ocupa a penúltima posição do campeonato, com 19 pontos em 21 jogos.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com o lateral direito Roniery, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Edson Ratinho - que nem foi relacionado para a partida de hoje - é o único especialista da posição entre os reservas.