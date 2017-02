Partida é válida pela primeira fase da competição. O vencedor pegará o Corinthians (SP)

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 17h41 - Copa do Brasil

Sem poder contar com o meia Flamel, com o volante Renan Silva e com o lateral esquerdo Jackinha, o técnico Josué Teixeira resolveu escalar um Remo cheio de improvisações. O jovem Caio Ribeiro e Zé Antônio ganharam oportunidade na equipe titular do Leão. O confronto será contra o Brusque (SC), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela primeira fase da Copa do Brasil.

O Leão chega com a vantagem proporcionada pelo regulamento de poder empatar para se classificar. Pensando nisso, o Remo terá um time cauteloso em campo, com esperança na velocidade de Edgar para poder levar perigo ao gol do Marreco catarinense.

Todo cuidado dos azulinos é justificado pelo momento vivido pelo Bruscão. O time é o atual vice-líder do campeonato catarinense, atrás apenas do Avaí e superando equipes como Criciúma, Joinville e Chapecoense. Aliás, desde quando o técnico Pingo assumiu, o clube ainda não perdeu e nem se deu o luxo de empatar.

