Com a nova medida os dependentes do IR com 12 anos ou mais são obrigados a possuir CPF

Por: Receita Federal

Em 01 de fevereiro, 2017 - 15h24 - Brasil

Os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes na declaração do Imposto de Renda de 2017, deverão registrá-los no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso tenham 12 anos ou mais. Antes, a obrigatoriedade valia somente para dependentes com 14 anos ou mais.

De acordo com a publicação feita no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 1, a obrigatoriedade de inscrição de dependentes com 12 anos ou mais na DIRPF (Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física) reduz casos de retenção de declarações em malha, reduz riscos de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes fictícios na DIRPF e, também, a inclusão de um mesmo dependente em mais de uma declaração.