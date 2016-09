Alessandra Ambrósio posta vídeo e leva fãs à loucura

Em 15 de setembro, 2016 - 22h51 - Gata do Dia

Alessandra Ambrósio enlouqueceu seus fãs no Instagram, ontem. A top, que está nas ilhas Maldivas para fotografar para sua linha de biquínis, postou um vídeo no qual aparece rebolando ao som da música “Work”, sucesso de Rihanna - tudo bem sexy, com direito a areia no bumbum.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.