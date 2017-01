Susipe informou que informações são falsas

Por: Portal ORM com informações da assessoria

Em 20 de janeiro, 2017 - 11h30 - Pará

Desde a madrugada desta sexta-feira (20), a notícia de uma suposta rebelião no Complexo Penitenciário de Santa Izabel vem circulando nas redes sociais e em aplicativos de mensagem instantânea. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou que a informação é falsa.

Segundo a Susipe, todas as 44 unidades prisionais do Estado operam dentro da normalidade. A secretaria ressaltou ainda que a difusão de informações falsas com o intuito de causa pânico é crime passível de prisão. A inteligência do Sistema de Segurança Pública do Pará já investiga as prováveis fontes.