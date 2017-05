Uso exagerado do celular e do universo virtual é visto como prejudicial por especialistas. Saiba o momento de se desconectar de um possível vício

Em 07 de maio, 2017 - Troppo

O encontro com os amigos e familiares nunca mais foi o mesmo depois do celular conectado a tantas redes sociais. A troca de olhares durante a paquera, então, está quase extinta nas baladas. E o que falar do jantar a dois? A postura de muita gente tem sido quase a mesma, em todos os lugares: cabeça baixa, celular em mãos, concentração em outra esfera: a virtual. A piada contada pelo colega brincalhão da turma nem sequer foi ouvida, a pessoa que poderia ser o amor da vida foi ignorada, um momento romântico pode ter sido desperdiçado. Assim a vida real passa, sem ser vista, sentida ou mesmo apreciada por muitos.