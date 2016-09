Com o trio BBC apagado, Merengues não passam de um empate com o Villarreal

Os 45 minutos de sono custaram caro ao Real Madrid no duelo contra o Villarreal nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Com uma atuação fraca durante o primeiro tempo e uma etapa final compensadora, os Merengues empataram com o Submarino Amarelo por 1 a 1.

O resultado não tira o Real Madrid da liderança do Espanhol, agora, com 13 pontos. Mas faz o time da capital perder os 100% de aproveitamento. Já o Submarino Amarelo é o sexto colocado, com nove.

O Real Madrid foi irreconhecível durante a primeira parte do encontro. Sem mobilidade, o trio BBC passou longe de assustar o goleiro Asenjo no segundo jogo em que Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo estiveram juntos nesta temporada.

O Villarreal, por sua vez, aguardava uma oportunidade para tirar o sono do Real. E a chance veio no fim da primeira etapa, quando Sergio Ramos, dentro da área, cortou com a mão cruzamento de Trigueros. Soriano cobrou pênalti com cavadinha e abriu o placar.

A conversa no vestiário do Real Madrid foi produtiva. O time voltou para o segundo tempo com outra postura e não demorou muito para empatar. Sergio Ramos, de cabeça, fez a alegria dos Merengues e se redimiu do erro no pênalti.

Nos minutos seguintes, o Real manteve a pressão, mas foi ficando sem fôlego até o trio BBC ser desfeito para as entradas de Lucas Vázquez e Morata. O segundo fez o goleiro Ansejo salvar o Submarino Amarelo com uma defesa incrível no fim do jogo.

No Villarreal, Pato foi a campo no segundo tempo, mas teve uma presença irrelevante no prélio.