De acordo com o jornal espanhol, Isak já esteve no centro de treinamentos do Real

Por: Extra

Em 15 de janeiro, 2017 - 15h17 - Futebol

Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, o Real Madrid já garantiu seu futuro ao contratar o que a imprensa europeia considera o “novo Ibrahimovic”. O jovem Alexander Isak, atacante de 17 anos do desconhecido AIK Solna, da Suécia, acertou por cinco temporadas.

De acordo com o jornal espanhol, Isak já esteve no centro de treinamentos do Real e conheceu as instalações. Outros clubes estavam interessados na revelação, casos de Chelsea, Bayern e Juventus. O atacante se destaca pelo 1,90 m de altura. Aos 17 anos, ele já atuou pela equipe principal da Suécia.

O Real Madrid terá de aguardar a próxima janela de transferências, no meio do ano, para anunciar a contratação. O motivo é a punição dada pela Fifa por irregularidades em transferências de jovens jogadores contratadas para as categorias de base do clube.