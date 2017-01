Equipe da capital espanhola faz 3 a 0 no Sevilla na 1ª partida das oitavas de final

Por: MADRI, ESP LANCENET

Em 05 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O Real Madrid está com a faca e o queijo na mão para chegar às quartas de final da Copa do Rei. Apesar dos muitos desfalques, os Merengues não tomaram conhecimento do Sevilla e venceram por 3 a 0, ontem, no Santiago Bernabéu, com dois gols de James Rodríguez. Varane completou o marcador, que foi construído todo no primeiro tempo. Agora, o Real Madrid pode até perder por dois gols de diferença no Ramón Sánchez Pizjuán para avançar de fase. A partida de volta será na quinta-feira, dia 12.

Zidane entrou com time misto para encarar o perigoso Sevilla no Santiago Bernabéu. Sem Sergio Ramos e Pepe, lesionados, o trio BBC também não atuou. Cristiano Ronaldo foi poupado e Benzema ficou no Banco. No ataque, Asensio, Morata e James Rodríguez.

