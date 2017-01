Governo oficializa aumento de 6,58% para aposentadorias acima do mínimo

Em 17 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham acima de um salário mínimo terão seus benefícios reajustados em 6,58% este ano. O índice foi oficializado em portaria do Ministério da Fazenda publicada ontem (16) no Diário Oficial da União.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.