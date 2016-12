EFEITOS: Governo diz que o aumento injetará R$ 38,6 bilhões na economia em 2017

Por: Brasília: Agência Estado

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

O governo federal anunciou o reajuste do salário mínimo de R$ 880 para R$ 937 em 2017. O novo valor passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2017. O presidente Michel Temer assinou um decreto ontem prevendo o reajuste. A medida deve ser publicada no Diário Oficial da União de hoje ou da próxima segunda-feira (2).

Em nota divulgada no início da noite de ontem, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informa que o reajuste significa um aumento de R$ 38,6 bilhões da massa salarial em 2017. Esse valor representa 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) e, segundo o governo, terá “efeitos positivos na retomada do consumo e do crescimento econômico ao longo do ano”.