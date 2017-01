Modalidade tem sido adotada para como forma de cobrar mais empenho de atletas e compromisso dos clubes

Redação ORM News

13 de janeiro, 2017

Entre os termos que passaram a ser tratados como 'moda' nos bastidores do futebol, o 'contrato por produtividade' é o que tem ganhado força. O novo formato tem sido uma tendência que tem compreendido cada vez mais clubes pelo Brasil. No Pará, a dupla Re-Pa também vem aderindo ao movimento.

Os dois gigantes paraenses estão com 30 jogadores no elenco e, curiosamente, mantiveram a mesma proporção de atletas com contrato por produtividade. Ambos possuem cerca de 20% dos seus jogadores com esta modalidade de aquisição. 'É uma forma de contratar com certa segurança financeira diminuindo a margem de erro', falou o diretor de futebol do Papão, Victor Sampaio.

O diretor de futebol do Remo, Marco Antônio Pina 'Magnata', corrobrou afirmando que esta é uma realidade em expansão no futebol nacional. 'Este tipo de contrato traz um custo-benefício melhor para o clube e para o atleta. Se o jogador for bem em campo, vale muito a pena pagá-lo mais. Isso é uma tendência mesmo. Cada vez menos veremos jogadores com salários fixos', profetizou.

Entre todas as contratações de Remo e Paysandu, a última foi a do lateral direito Ayrton, pelo Bicola. O vínculo do camisa 2 do PSC está, inicialmente, estabelecido até o dia 31 de maio e, dependendo do seu desempenho nos jogos, poderá ser renovado automaticamente pelo clube até o dia 30 de abril.

A modalidade de vínculo com atletas era um dos pedidos do movimento 'Bom Senso Futebol Clube' e passou a ser implementada a partir de uma reunião entre a Comissão dos Clubes e a cúpula da CBF em 2013. Desta forma, o jogador passa a ter metas a cumprir. A sua desenvoltura na busca por tais objetivos determina o quanto ele receberá como salário. Participaram daquela reunião os presidentes do Coritiba, do Vitória, do Corinthians e do Flamengo. Os representantes de Inter, Atlético-MG e Fluminense estavam convidados, mas não puderam comparecer.

Veja abaixo as listas completas dos elencos de Paysandu e Remo

Paysandu

Goleiros: Emerson, Marcão e Paulo Ricardo

Laterais: Andrelino, Ayrton e Willian Simões

Zagueiros: Perema, Fernando Lombardi, Gilvan, Pablo e Mauro

Volantes: Ricardo Capanema, Augusto Recife, Wesley, Jhonnatan, Juninho e Rodrigo Andrade

Meias: Diogo Oliveira, Daniel Sobralense, André, Djalma, Marquinho e Samuel

Atacantes: Alfredo, Bruno Veiga, Bérgson, Carlos Neto, Leandro Carvalho, Leandro Cearense e Will

Remo

Goleiros: André Luiz, André e Vinícius

Laterais: Jaquinha, Léo Rosa, David, Roni e Luiz Cláudio

Zagueiros: Zé Antônio, Igor João, Tsunami e Henrique

Volantes: Marquinhos, Alan Marley, Abeny, Elizeu e Lucas Vitor

Meias: Flamel, Fininho, Rodrigo, Edicleber e Ruan Formiga

Atacantes: Jayme, Edgar, Gabriel Lima, Val Barreto, João Victor, Lucão, Sílvio e Nano Krieger