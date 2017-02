OUTONO SELVAGEM: Pela primeira vez em Belém, mineiro é atração hoje na Lambateria e amanhã, no Urbano

Em 16 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Mineiro da comunidade do Alto Vera Cruz (Belo Horizinte), o rapper Flávio Renegado está em Belém para divulgar seu mais novo disco, “Outono Selvagem”. A agenda de show começa hoje, com participação especial no show de Félix Robatto na Lambateria e segue amanhã, com show completo na casa noturna Urbano. A música chegou na vida de Flávio Renegado muito por influência do grupo paulista Racionais MC´s. Foi inspirado nas letras fortes e diretas do grupo que surgiram suas primeiras rimas. O primeiro disco, “Do Oiapoque a Nova York” é de 2008 e já apresenta uma mistura de hip hop com gêneros brasileiros, latinos e jamaicanos, que se tornaram marca do trabalho do artista.