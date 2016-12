O ranking da entidade leva em conta apenas os gols marcados nas principais ligas nacionais do mundo.

Por: Extra

28 de dezembro, 2016

O atacante Luis Suárez, do Barcelona, aparece, pela terceira vez na carreira, como maior artilheiro do ano em campeonatos nacionais pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O ranking da entidade leva em conta apenas os gols marcados nas principais ligas nacionais do mundo.

O uruguaio balançou as redes 40 vezes pelo clube catalão e deixou para trás Zlatan Ibrahimovic, que marcou 38 pelo PSG e Manchester United. Suárez recebeu o mesmo prêmio em 2010, quando atuava pelo Ajax, e em 2014, quando estava no Liverpool.

Com 35 gols, o atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, ficou na quarta colocação, com um gol a menos que o argentino Gonzalo Higuaín, que aparece em terceiro. O melhor brasileiro na lista é Jonas, que fez 32 gols pelo Benfica e ficou na quinta colocação.

Já o argentino Lionel Messi ficou em décimo, com 26 gols, e Neymar em 16º, com 25.