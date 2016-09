Tatuador aceita o relacionamento dos dois, e o casal fica aliviado, mas a loira adverte: 'Ninguém aqui tá te pedindo a minha mão em casamento'

Por: GShow

Em 06 de setembro, 2016 - 08h23 - Novelas

Apesar do receio de Lenita (Letícia Spiller), uma hora seu irmão ciumento Ralf (Henri Castelli) ia acabar descobrindo o namoro da loira com Felipe (Marcelo Faria). E essa hora chegou! O tatuador chegou em casa e flagrou a irmã com o boy - e olha que ele estava usando um look só com um lençol!

Ralf, que já se meteu em muita confusão ao defender Lenita, e inclusive foi preso por agredir um cara que estava tentando se aproximar da loira, é também amigo de Felipe. Mas claro que o tatuador entendeu tudo ao flagrar o casal na maior pegação, mas em vez de explodir e perder a cabeça, como era de se esperar, ele surpreende.

"Se tivessem me contado, eu não tinha perdido tanta noite de sono tentando adivinhar quem era o pilantra da vez. (...) Os dois imaginaram o quê? Que eu ia virar um monstro porque tá namorando ele? Um amigo meu, sério, com a cabeça no lugar? Só espero que as suas intenções com a Lenita sejam as melhores", adverte Ralf. Assim que Felipe confirma o respeito que tem por Lenita, seu novo cunhado garante o que o relacionamento está aprovado!

Quer dizer, Lenita vai logo se colocando de volta na conversa e garante que o irmão não tem nada que aprovar: "Deixa de ser ridículo, Ralf! Ninguém aqui tá te pedindo a minha mão em casamento... Se liga". You go, girl! Já podemos shippar o casal? Fique ligado em Sol Nascente. Esta cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 6/9.