Delegado avisa que pediu arquivamento do caso

Por: GShow

Em 25 de dezembro, 2016 - 10h53 - Novelas

Justiça seja feita, Ralf (Henri Castelli) não merecia ter ido parar na cadeia por causa da emboscada armada por Mano (Álamo Facó), João Amaro (Rafael Zulu) e César (Rafael Cardoso)! Ainda bem que, depois do álibi fornecido por Milena (Giovanna Lancellotti), o tatuador foi solto e agora recebe a feliz notícia de que toda essa história está prestes a ser página virada em sua vida.

"Encaminhei ao juiz o relatório do inquérito, como sendo de autoria desconhecida. Eu pedi o arquivamento no que diz respeito ao senhor, por falta de provas", conta o delegado. Isso já é motivo mais do que suficiente para todos do Rota 94 comemorarem e muito! ✌

Acompanhe a cena, que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda, 26/12.