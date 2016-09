Ao saber que o amigo está apaixonado pela filha de Tanaka, o tatuador revela que 'teve um rolo' com a morena

Por: Gshow

Em 02 de setembro, 2016 - 23h41 - Novelas

Para tu-do! Ralf (Henri Castelli), amigo de Mario (Bruno Gagliasso), tatuador, motociclista, morador de Arraial de Sol Nascente tem uma bomba para contar: ele e Alice (Giovanna Antonelli) já "tiveram um rolo". Claro que o filho de Vittorio (Marcello Novaes), amigo da gata desde a infância, quase surta ao saber disso, ainda mais porque recebe a informação depois de contar que está apaixonado pela morena.

O tatuador, assim como Alice, mora há muito tempo em Arraial do Sol Nascente. Já Mario, que morava em São Paulo com a família De Angeli e só passava as férias na cidade, nunca desconfiou de nada entre os dois. Não é por menos que ele fica em choque e não consegue entender o motivo de ninguém nunca ter contado nada. Ralf tenta contornar a situação, mas o amigo explode e vai embora dali. E essa amizade aí, como fica, gente?

Fique ligado em Sol Nascente. Esta cena está prevista para ir ao ar neste sábado (03).