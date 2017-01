Série exibida pela TV Liberal discute racismo e a luta pela liberdade

Em 02 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O ano era 1977 e o mundo parava para assistir na TV à uma emocionante história de luta e amor pela liberdade. Uma das maiores audiências da TV americana de todos os tempos, marca que mantém até hoje, a versão original de ‘Raízes’ conquistou nove Emmys, entre os mais de 30 a que foi indicada. No Brasil, foi exibida pela Rede Globo e o sucesso se repetiu. Agora, 30 anos depois, o fenômeno dos anos 70 está de volta. E com um elenco estrelado, formado por atores e atrizes de Hollywood com estatuetas de Oscar, Emmys e Globos de Ouro na bagagem, como Laurence Fishbourne, Forrest Whitaker, Anna Paquin, Jonathan Rhys Meyers e Anika Noni Rose. A partir de amanhã, a Rede Globo/TV Liberal exibe a minissérie ‘Raízes’ de terça a sexta, sempre às 22h (horário de Belém).