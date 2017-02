Este ano, o Rainha das Rainhas contará com seis web comentaristas paraenses, responsáveis por divulgar as informações do concurso nas redes sociais

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 19h48 - Rainhas

Um grupo de blogueiros já está se preparando para cobrir o maior concurso do carnaval paraense, o Rainha das Rainhas 2017. A 71ª edição do evento, promovido pelas Organizações Rômulo Maioriana (ORM), ocorrerá nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Este ano, o concurso contará com seis web comentaristas paraenses: Iriane Carollyne, Isis Vieira, Layse Sinatra, Luly Mendonça, Marcus Ayres e Paula Martins. Eles serão os responsáveis em divulgar as informações na internet, através de seus perfis nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e outros. Digital Influencers de destaque no Estado, eles farão a cobertura do evento, mostrarão os bastidores e os detalhes das apresentações, tudo em suas contas pessoais. Assim, o público estará mais próximo do maior concurso de beleza do Norte.

Essa relação com as redes sociais e os Digital Influencers é resultado da expansão diária da tecnologia, que contribui com o aumento do número de usuários. E nesse meio tecnológico algumas pessoas se destacam ao possuir um grande número de seguidores em seus perfis ou canais do Youtuber. Esses novos profissionais da web são os responsáveis por serem os formadores virtuais de opinião atualmente.

De acordo com Diego Santos, consultor de Marketing Digital, esse fenômeno tem evoluído a partir de 2006 e a tendência é de crescimento e amadurecimento. "Os Digital Influencers possuem um laço muito forte com seus fãs. Isso acontece pelo fato da maioria das pessoas ficarem mais tempo online em suas contas nas redes sociais do que sentado na frente de uma televisão", afirma.

Ainda segundo Diego, esse mercado está sendo visto de um modo muito positivo no Brasil e aqui no Estado, mostrando que as pessoas estão cada vez mais interessadas nos ótimos resultados que as redes sociais podem proporcionar.

As candidatas do Rainhas das Rainhas visitarão nesta quarta-feira, 15, o prédio sede das ORM. Elas conhecerão as instalações, produção dos jornais, e as redações do jornal O Liberal, Amazônia e Portal ORM.

A 71º edição do concurso está marcada para o dia 17 de fevereiro, às 21h no Hangar. Os ingressos estão sendo vendidos na Padaria Sagres, localizada em frente ao Hemopa, e nas centrais Bis, no Shopping Castanheira, Pátio Belém e Boulevard.