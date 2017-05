Clícia Pinheiro recebe o grande prêmio do concurso promovido pelas orm: um Gol Trendline completo

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Gerais

O dia de ontem foi especial para a rainha do Paysandu, Clícia de Cássia Figueiró Pinheiro, 19 anos, vencedora do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2017, promovido pelas Organizações Romulo Maiorana (ORM). A jovem recebeu um dos principais prêmios do concurso: um Gol Trendline, motor 1.0, prata, completo.

A entrega do veículo foi feita à tarde pelo gerente-geral da Vega Volkswagen, Daniel Suzuki, acompanhado de funcionários da concessionária, na sede da empresa, localizada na avenida Pedro Álvares Cabral, no Umarizal. Clícia disse que não vai vender o carro e revelou que estava ansiosa para receber o prêmio.

