Concurso de beleza promovido pelas ORM completou 71 edições neste ano

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 19h46 - Rainhas

O público poderá assistir a reprise do concurso Rainha das Rainhas 2017 neste sábado (18), às 21h, no canal RMTV - 23 e pelo aplicativo do ORM Cabo Play. Confira os bastidores, curiosidades e os desfiles das 21 candidatas que disputaram o concurso. O maior evento de beleza e fantasia do Norte do país completou 17 anos.

Nesta edição, a candidata do Paysandu , Clícia de Cássia Figueiró Lima Pinheiro, 19 anos, foi a grande vencedora do Rainhas. Ela pisou no palco com a fantasia "O Magnífico Big Ben", que fez referência ao Palácio de Westminster onde está a torre com o relógio famoso por suas badaladas, e também símbolo Britânico.