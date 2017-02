BELEZA: Em sua 71ª edição, concurso das ORM leva 21 candidatas à passarela do Hangar

Por: Da Redação

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Maior concurso de beleza do Norte, o Rainha das Rainhas do Carnaval, que em 2017 completa 71 anos, será realizado hoje à noite, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Vinte e uma candidatas disputam o título. Com cobertura dos veículos de comunicação das Organizações Romulo Maiorana (ORM), o concurso começará a partir das 21 horas. A vencedora ganhará um automóvel Gol, zero quilômetro, completo - oferecimento da Vega Volkswagen, que pela primeira vez participa do “Rainhas” como patrocinadora oficial - e uma passagem, em roteiro internacional, oferta da Valeverde Turismo.

À 1ª princesa será entregue passagem aérea internacional e as 2ª, 3ª e 4ª princesas serão contempladas com passagens aéreas nacionais, também oferta da Valeverde Turismo.