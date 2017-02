Em sua 71ª edição, concurso das ORM leva 21 candidatas à passarela do Hangar

Por: O Liberal

Em 17 de fevereiro, 2017 - 09h00 - Rainhas

Maior concurso de beleza do Norte, o Rainha das Rainhas do Carnaval, que em 2017 completa 71 anos, será realizado hoje à noite, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Vinte e uma candidatas disputam o título. Com cobertura dos veículos de comunicação das Organizações Romulo Maiorana (ORM), o concurso começará a partir das 21 horas. A vencedora ganhará um automóvel Gol, zero quilômetro, completo - oferecimento da Vega Volkswagen, que pela primeira vez participa do Rainhas como patrocinadora oficial - e uma passagem, em roteiro internacional, oferta da Valeverde Turismo.

A ordem dos desfiles e a composição do corpo de jurados só serão reveladas na hora da programação. Cinco jurados, em votação eletrônica, vão analisar os quesitos fantasia, desembaraço e beleza. Em caso de empate, a candidata que tiver maior pontuação no quesito fantasia será a vencedora. Se persistir o empate, o critério será a pontuação no item desembaraço. Caso haja necessidade, o desempate virá pela pontuação no critério beleza. O concurso está previsto para terminar por volta da meia-noite.

Cada candidata desfilará diante do júri durante dois minutos, com a música de sua coreografia. Depois será conduzida pelo mestre de cerimônias, Adenirson Lage, para a passarela, onde terá mais dois minutos para se apresentar ao público, agora com a música tradicional do concurso. A professora de dança Clara Pinto, também coordenadora do concurso, disse que as candidatas precisam estar tranquilas e confiantes. Adenirson e Clara Pinto completam 20 anos à frente do certame em 2017.

O concurso também tem em sua coordenação a gerente de Marketing de O Liberal, Júlia Maiorana Martins, para quem o Rainhas tem acompanhado todos os avanços tecnológicos e se adaptado às candidatas. “A gente fica muito orgulhoso em saber que o evento faz parte do calendário de eventos das ORM, dos clubes e da cidade”, avaliou. Segundo Júlia, no dia de ontem já estava quase tudo pronto para o ensaio final, realizado à noite. “Será uma festa linda, com as candidatas, nossa Rainha de 2016, Tereza Haianne, e todo mundo curioso para saber quem será a Rainha das Rainhas 2017”, disse ainda.

Tereza Haianne passará o título de Rainha das Rainhas à nova vencedora

A Rainha das Rainhas do Carnaval 2016, Tereza Haianne Souza Araújo, se prepara para passar o título à vencedora da 71ª edição do concurso, um dos mais tradicionais do Brasil. Após um ano de reinado e de muitas oportunidades, ela diz estar revivendo todas as emoções do ano passado. A música tema, “Papaya”, agora é carregada de emoção e memórias, levando-a às lágrimas e deixando-a com a voz embargada facilmente. Tereza acompanhou as apresentações de todas as candidatas, mas está torcendo por Alessandra Mendonça, do Clube dos Advogados, o mesmo pelo qual venceu.

Agora com 20 anos, ela é modelo e professora de fit dance. Vencer o concurso garantiu a ela convites para trabalhos diversos e isso ampliou a rede de contatos. “A visibilidade é enorme, principalmente para quem já é dessa área”, observou, com o objetivo de estimular as candidatas deste ano. O resultado do Rainha das Rainhas do ano passado mudou a vida dela para melhor e ajudou-a na formulação de novos planos para a carreira, que agora são complementados com o curso de Administração. No primeiro ano da faculdade, ela se diz cheia de sonhos. “Ainda sou novinha”, brincou.

Ao lembrar do cansaço das horas de ensaio, da pressão antes de subir na passarela, da ansiedade durante a espera pelo resultado e da explosão de alegria ao ouvir seu nome como Rainha das Rainhas do Carnaval, Tereza não consegue controlar as lágrimas. “Foi maravilhoso! É uma experiência única! Era algo que eu queria muito. Sonhava com esse dia. Foi uma honra! E foi marcante porque foi nos 70 anos do concurso. Fico emocionada em lembrar e estou revivendo tudo mais um pouquinho, vendo os ensaios e fazendo o ensaio desse ano... É uma saudade imensa!”, revelou.

Seu conselho para a atual candidata do clube, Alessandra Mendonça, é de quem passou por toda a experiência: “Ela tem que continuar com toda a determinação que está agora, ensaiar, se preparar e confiar na sua equipe. O resto é nas mãos de Deus. Esse é o caminho da vitória e estou torcendo por ela, claro, pois é do mesmo clube. Mas todas as candidatas estão lindas e têm chance. Agora é só esperar”, concluiu.