Glamour - Concurso de beleza promovido pelas ORM completa 71 edições neste ano

Em 05 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

O primeiro momento do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval, promovido pelas Organizações Romulo Maiorana (ORM), ocorrerá hoje à noite. A partir das 18 horas, no Hotel Radisson Maiorana, a coordenação do RR se reunirá com dirigentes e representantes dos clubes sociais para encaminhar a realização desse que é considerado como o maior evento do Carnaval de Belém e que este ano completa 71 anos de fundação.