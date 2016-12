'Todos gostam dele', disse o jogador

Por: Extra

Em 29 de dezembro, 2016 - 08h57 - Futebol

O futuro do técnico Luis Enrique no Barcelona foi colocado em dúvida pela imprensa espanhola nesta semana. O contrato do treinador com o clube vai até o final da temporada e, como não há um acordo para renovação até agora, as especulações sobre uma possível saída começaram a circular.

Uma das atrações do jogo das Estrelas, nesta quarta-feira, no Maracanã, o meia Rafinha negou que esse assunto seja comentado no Camp Nou.

- Não há isso no Barcelona, esse tipo de conversa. Todos gostam do trabalho do Luis Enrique, que é um grande profissional. Acredito que ele siga trabalhando da mesma forma - disse Rafinha.

Filho do ex-jogador do Barcelona, o brasileiro comemorou o fato de participar do Jogo das Estrelas, ao lado de Zico e Neymar, seu companheiro de equipe na Espanha.

- Realmente é um evento marcante no futebol brasileiro. Fica na memória, pois é uma coisa que eu sempre quis fazer - conta o jogador.