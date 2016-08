'Não há problema em ser cedido a outro time', afirma o meia-atacante

Lance!Net

30 de agosto, 2016 - Futebol

Em entrevista à "Catalunya Ràdio" nesta terça-feira, o meia-atacante Rafinha colocou no ar a possibilidade de deixar Barcelona se não jogar com a frequência que imagina, apesar de não ser o desejo do jogador brasileiro. Ele está no clube catalão desde 2011, quando subiu ao time profissional.

'Logicamente, se não conto com minutos, pois é normal que um jogador queira jogar. O melhor para um jogador é querer estar em campo. Se não chega aqui, não há problema em ser cedido a outro time. Mas me esforçarei para poder ter minutos no Barça', disse o filho do ex-jogador Mazinho e irmão do volante Thiago Alcântara, do Bayern de Munique.

Caso Rafinha deixe o Camp Nou, o atacante Neymar será o único brasileiro do elenco blaugrana. Neste vaivém, o clube vendeu o lateral-direito Daniel Alves para a Juventus e o lateral-esquerdo Adriano para o Besiktas.

Reserva no time do técnico Luis Enrique, Rafinha voltou recentemente à equipe após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro