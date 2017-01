O brasileiro sofreu estiramento no bíceps femoral da perna direita

Em 17 de janeiro, 2017 - 08h53 - Futebol

O meia Rafinha Alcântara é o novo integrante do departamento médico do Barcelona. O brasileiro sofreu estiramento no bíceps femoral da perna direita e não participará do jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Rei, na próxima quinta-feira, contra o Real Sociedad. A partida será às 18h15 (de Brasília), no Estádio de Anoeta, em San Sebastián. O próprio clube divulgou as informações na manhã desta terça-feira.

Conforme o site oficial, a evolução da lesão determinará a disponibilidade do atleta para os próximos jogos. Rafinha disputou um total de 18 partidas com o time de Luis Enrique nesta temporada, marcando seis gols, o que lhe credencia como um dos artilheiros do elenco.

No sábado, o meia esteve em campo durante os 90 minutos contra o Las Palmas, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro deu assistência para o segundo gol de Luis Suárez e iniciou jogada que resultou no gol de Leo Messi.