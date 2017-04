TALENTO - Músico faz hoje sua estreia como profissional na cena musical paraense

Rafael Zell, que recentemente fez sua estreia na cena musical paraense, se apresenta hoje, no show “Rock Soul Samba & Convidados”. O artista faz a abertura do evento e adianta que preparou uma apresentação intimista no estilo voz e violão, com um setlist repleto de músicas dos mais variados estilos. O show inicia às 21 horas, e será no Belém Sport Bar, localizado na Antônio Barreto.