Banda Warilou e Fruto Sensual são as atrações da noite

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 15h24 - Entretenimento

Em homenagem aos 401 anos da cidade das mangueiras, a Quintarrada promove uma edição especial na noite do dia 12/01. O evento conta com a presença de duas bandas consagradas em Belém: Warilou e Fruto Sensual, que prometem cantar os seus maiores sucessos e embalar todo o público presente. Quem for até o local também terá a oportunidade de degustar a famosa cachaça de jambu e o típico caldo de tucupi, que estarão disponíveis durante toda a noite.

A edição comemorativa da Quintarrada vai acontecer no Templários (Rua 28 de Setembro, 1155), a partir das 22h. O valor dos ingressos promocionais é de R$20,00. O Templários fica na rua 28 de setembro, nº 1155. Para mais informações: 3224.4070 ou 98137.5767