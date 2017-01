Novos capítulos chegam em fevereiro

Por: Omelete

Em 03 de janeiro, 2017 - 20h11 - Séries

A quinta e última temporada de Bates Motel, série de TV que serve como prólogo ao filme clássico Psicose!, ganhou data para estrear e começará a ser transmitida no dia 20 de fevereiro nos Estados Unidos, segundo informações do Yahoo TV.

Com Rihanna no elenco, o quinto ano será um remake do filme e o criador e showrunner Carlton Cuse já prometeu uma versão diferente do clássico filme de Alfred Hitchcock. "Queremos introduzir este papel icônico em uma abordagem contemporânea, redefinindo-o de uma maneira nova, emocionante e significativa", disse Cuse.

O produtor também comentou a escolha de Rihanna. "Escutamos que ela é fã da série, e nós somos fãs dela. Portanto, foi uma união perfeita de criatividade e destino", completou.

No Brasil a série é transmitida às quintas pelo canal pago Universal Channel, às 22h.