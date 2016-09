Em 19 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

A acachapante votação do plenário da Câmara dos Deputados, na noite da última segunda-feira (12), que cassou o mandato do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), por 450 votos contra 10, pôs fim a um dos períodos mais obscuros do parlamento. Essa avaliação é de deputados que acompanharam de perto os mais de 300 dias em que se arrastou o processo de cassação do peemedebista (o maior da história do Congresso Nacional), período que a Casa praticamente nada produziu.

