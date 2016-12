Vários bairros estão sem água na manhã desta terça-feira (27)

Redação ORM News

27 de dezembro, 2016 - Região Metropolitana

A queda de duas árvores no Parque do Utinga, em Belém, na noite desta segunda-feira (26) provocou uma pane no sistema de captação bruta da Estação de Tratamento de Água do Bolonha, provocando a interrupção no fornecimento de água para vários bairros da capital.

Com a interrupção do fornecimento de água ficaram sem água os bairros do Guamá, São Brás, Canudos, Fátima, Terra Firme, Jurunas, parte da Cremação, Condor, parte do Marco e da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marambaia, Castanheira, parte do Jaderlândia, Atalaia, Guanabara e parte da Cidade Nova.

A Cosanpa Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou nesta terça-feira (27), que esta trabalhando na retirada das árvores para normalizar o abastecimento.