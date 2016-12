Com um novo ciclo à porta, a positividade é sempre bem-vinda para todos. Portanto, pode vir, 2017.

Em 31 de dezembro, 2016 - 06h00 - Troppo

O novo ano chegou, e com ele, uma nova oportunidade de se alcançar felicidade, em todos as esferas da vida. Seja com novas realizações, aprendizados, projetos, novos ciclos, claro, sempre com boas vibrações. 2017 chega com força e todos precisam buscar os bons fluidos para encarar a nova jornada. Várias pessoas apresentam motivos de sobra para esperar o melhor do novo ano que se inicia. O casal Ana Laura Fernandes e Daniel Burle e Fernanda e Felipe Moura têm motivos especiais e acreditam que será um ano de felicidade. Para Vitor Gadelha e seus amigos Rubia Abati e Luis Otavio Nogueira, a época é propícia às tranformações, cultivo de sentimentos bons e fé para encarar as situações da vida que ainda estão por vir.

ANO DE REALIZAÇÕES

O casal Ana Laura Queiroz Fernandes, 22, e Daniel Alves Burle, 27, ela universitária e ele advogado, esperam um ano especial pela frente. Com casamento na porta, o ano novo já prometia, porém, um detalhe fará toda a diferença: “Para nós, 2017 vem cheio de realizações. Noivamos em 2016 e, agora no final do ano, descobrimos que nosso bebê está a caminho.