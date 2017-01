O grupo realizou um assalto a um coletivo da linha Bengui-Castanheira

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 10h07 - Polícia

Quatro adolescentes foram apreendidos após assaltarem passageiros de um micro-ônibus da linha Bengui - Castanheira na noite da última sexta-feira (13), em Belém.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo anunciou o assalto, quando o coletivo transitava pelo elevado do Entroncamento. Após o roubo, os quatro desceram em frente a uma igreja evangélica na rodovia BR-316, bairro do Castanheira. Três vítimas perseguiram os menores e acionaram a polícia, que efetuou a prisão dos jovens.

Com eles foram entrados uma faca, celulares, relógios e dinheiro do roubo aos passageiros do micro-ônibus. Os adolescentes foram conduzidos para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).