Guerras, violência e perseguição levaram 28 milhões de menores de idade a deixarem suas casas

Por: O Globo

Em 07 de setembro, 2016 - 17h51 - Mundo

Rio — Quase 50 milhões de crianças vivem deslocadas no mundo após serem forçadas a abandonarem seus lares, alerta nesta quarta-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No final de 2015, ao menos 31 milhões de crianças viviam refugiadas no exterior e 17 milhões estavam deslocadas em seus próprios países, segundo o novo relatório da agência da ONU. E a maioria delas precisa urgentemente de ajuda humanitária para sobreviver.

A agência indica que 28 milhões destas crianças foram expulsas de suas casas por conflitos. Outras 20 milhões de crianças deixaram suas casas devido à extrema pobreza ou diante da violência de grupos criminosos. Muitas correm o risco de serem maltratadas ou detidas, diante da falta de documentos ou de um estatuto jurídico preciso.

O diretor-geral do Unicef, Anthony Lake, lembra que o drama das crianças deslocadas vai muito além dos drámaticos casos que ficaram conhecidos pelo mundo — como a triste história do menino sírio Aylan Kurdi, encontrado afogado em uma praia turca após uma perigosa travessia marítima no ano passado. A sua imagem se tornou um símbolo do drama provocado pela crise migratória.

Já neste ano, a imagem do menino sírio Omrane Daqneesh, de apenas 5 anos, voltou a comover o mundo. Ele foi filmado sentado em uma ambulância após uma explosão ter atingido a sua casa. Ele foi resgatado com ferimentos, mas sobreviveu. O seu irmão, no entanto, não teve a mesma sorte e faleceu pouco depois.

Mas, segundo o Unicef, uma em cada 200 crianças no mundo é refugiada. Em 2015, cerca de 45% das crianças refugiadas sob a proteção da ONU eram originárias de Síria e Afeganistão.

— Cada foto, cada menina ou menino simbolizam milhões de crianças em perigo e necessitamos que a compaixão que sentimos pelas vítimas que podemos ver se traduza em uma ação a favor de todas as crianças — afirma Lake.

A agência da ONU observa ainda que as crianças representam uma parte desproporcional e crescente das pessoas que buscam refúgio fora de seu país de nascimento. Na África, dos 5,4 milhões de refugiados, aproximadamente 3 milhões são crianças. Já a Europa abriga 5,4 milhões de menores refugiados.

O Unicef faz um apelo para que as autoridades acabem com a detenção de crianças imigrantes e de solicitantes do status de refugiado; não as separem das suas famílias; permitam seu acesso aos serviços de saúde; e, ainda, promovam a luta contra a xenofobia e a discriminação.

— O importante é que estas crianças deslocadas são crianças. E devem ser tratadas como crianças — afirmou Ted Chaiban, diretor de Programas do Unicef em Genebra. — Merecem ser protegidas. Precisam ter acesso a serviços, como a educação.