Concurso público para cargos em hospitais universitários movimentou a cidade. Gabaritos saem hoje.

Em 29 de agosto, 2016 - 01h30 - Gerais

Mais de 40 mil candidatos fizeram as provas objetivas para os níveis superior (manhã) e médio (tarde) do concurso público do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA). Um total de 47.723 pessoas se inscreveram no certame, concorrendo a 815 vagas nas áreas administrativas, médica e assistencial dos Hospitais Universitários Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e João de Barros Barreto (HUJBB), com salários que variam de R$ 2.104,69 a R$ 8.887,51. Também houve prova em Ananindeua. O edital do certame informa que o gabarito preliminar das provas será divulgado ainda nesta segunda-feira (29), no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, da Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda (AOCP), empresa contratada para organizar as provas. Não há previsão no edital da divulgação do resultado final do concurso.

