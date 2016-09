Por: O Liberal

Em 14 de setembro, 2016 - 09h11 - Editorial

Ogoverno do presidente Michel Temer anunciou ontem que irá deslanchar uma série de concessões e privatizações nos próximos dois anos que irão atingir aeroportos, rodovias, terminais portuários e os setores de mineração, geração e distribuição de energia elétrica e saneamento.

Os editais serão lançados ainda neste ano e os leilões deverão ser realizados no primeiro semestre do próximo ano após análise do Tribunal de Contas da União (TCU), obedecendo a estudos de viabilidade ambiental.

A medida, que já estava programada desde o governo Dilma Rousseff, segue os padrões do que já é adotado em países do Primeiro Mundo, onde o contribuinte paga, mas se beneficia da qualidade dos serviços oferecidos.

A concessão de estradas, por exemplo, desoneraria o governo de investimentos, que a partir de então caberiam à iniciativa privada, mediante cobrança de pedágio por um determinado período do tempo, sob a fiscalização das agências reguladoras estatais.

Dessa forma, a relação custo-benefício para o contribuinte certamente teria um retono positivo, uma vez que o motorista economizaria com o conserto do veíulo devido a buraqueira em algumas estradas e não teria gastos com peças de reposição, além de desfrutar de maior conforto e comodidade nas viagens, com menor tempo de deslocamento e, principalmente, segurança, uma vez que muitos acidentes são causados ao desviar de buracos na pista.

O benefício é, sem dúvida, um atrativo, desde que a concessão seja feita de forma séria, obedecendo à legislação e sob rigorosa fiscalização do Poder Público. O regime de concessão, no entanto, precisa ser criterioso no que tange a metas, uma vez que, dependendo da atividade-fim, não pode falhar na prestação dos serviços, como no caso da energia elétrica, o que poderia provocar uma série de prejuízos financeiros em cadeia à população.

No caso dos serviços de saneamento, muito se tem comentado sobre a possibilidade de concessões no setor de abastencimento de água, que historicamente carece de investimentos, provocando uma série de prejuízos à população, que muitas vezes fica sem água até para beber.

A questão que se coloca não é defender ou condenar a concessão, neste ou naquele setor, mas usar de todos os recursos para melhorar a prestação do serviço público à população. Nesse caso, deve-se considerar todas as possibilidades, desde que dentro da ética e da legalidade.

No caso do Pará, o projeto que o governo federal pretende implantar também poderia abranger o trecho urbano da rodovia BR-316, na Região Metropolitana de Belém, já solicitado ao governo federal, mas que vem sendo alvo de injunções políticas.

O que se deve ter em mente, nesse caso, são os benefícios para a população como um todo, independentemente de questões políticas que só atrapalham - veja-se o caso do elevado do Entroncamento e da Praça da Bíblia, onde se desperdiçou dinheiro público. Esse tipo de quizília, sem dúvida, só prejudica o Estado. É preciso deixar de lado o raciocínio do “quanto pior melhor” e trabalhar em prol do bem-comum.