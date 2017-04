Kevin Spacey comenta comparação entre Frank Underwood e Eduardo Cunha

Em 24 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Bastante relutante em abrir o jogo sobre suas opiniões pessoais em relação ao personagem Frank Underwood, de “House of Cards”, série da Netflix que está sendo exibida no canal pago Paramount Channel, Kevin Spacey afirmou não gostar de julgar seus personagens, mas considera a comparação com o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e outros políticos “interessante”. “Como ator, eu não posso fazer um julgamento moral sobre um personagem. (...) Tem sido interessante ver que, independente da política, o personagem tem sido visto de formas diferentes”, afirma.