Os acusados agiam no interior do estado do Pará quando foram abordados pela polícia

Uma quadrilha articulada para roubos de carga agia na madrugada desta quinta-feira (16), no município de Santa Maria, nordeste paraense, quando foi surpreendida pela chegada da Polícia Militar (PM). De acordo com denúncia recebida pela PM, a quadrilha havia furtado uma carreta do Sedex no KM 18 da BR-010, em Irituia, e seguia para São Miguel do Pará.





A polícia começou o processo de busca pelos acusados e encontrou, entre os municípios de Santa Maria e São Miguel, um veículo de modelo Pálio da cor preta e a carreta do Sedex, em sentido contrário ao fluxo da viatura e do Pálio. Dois passageiros que estavam no carro foram abordados e presos. Em seguida, se iniciou uma perseguição pela carreta e um dos acusados, que estava no interior do veículo em fuga, fez o motorista de refém.

A negociação entre o acusado e os policiais só encerrou às 5h da manhã de hoje (16), quando o criminoso liberou a vítima e foi detido. Um revólver calibre 38 com 10 munições, uma faca, além de dinheiro e aparelhos celulares foram apreendidos pela PM.









De acordo com o motorista que estava sendo feito de refém, outro veículo havia sido abordado em Irituia, um pouco mais cedo, pela mesma quadrilha e abandonado no acostamento da BR-010, sem o condutor. A polícia está realizando buscas no local, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para tentar obter informações sobre o paradeiro do motorista.

Um outro veículo, modelo Honda HRV, também foi apreendido e dois homens, ainda não identificados, que estavam no interior do carro, foram conduzidos para Santa Maria.

Ao todo, cinco pessoas foram presas.