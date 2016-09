Vídeo com a brincadeira já atingiu mais de seis milhões de visualizações

Em 08 de setembro, 2016 - 15h22 - Celebridades

A gente não está sabendo lidar com tanta fofura desse pug! Não sabe quem é?! Vamos apresentar: Essa coisa linda é Doug The Pug, que faz um sucesso enorme nas redes sociais. Só no Facebook, Doug tem mais de cinco milhões de curtidas e seu mais novo vídeo é uma paródia da série "Stranger Things", da Netflix.

Com a versão "Stranger Pugs", Doug interpreta quase todos os personagens da série da Netflix. É claro que ele não deixou passar cenas importantes na produção como: o Dustin Henderson jogando "Dungeons & Dragons", a Eleven se disfarçando com a peruca loira e, claro, o momento que ela amassa uma lata de refrigerante.