Famílias dos 56 presos chacinados na rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, receberão indenização do Estado.

Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Polícia

O governo do Amazonas anunciou, ontem, que vai indenizar as famílias dos 56 presos mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus (AM). O governador José Melo também determinou que as secretarias de Administração Penitenciária (Seap), de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas) prestem a ajuda necessária às famílias dos detentos mortos.