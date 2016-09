Holandeses recebem o rival que o eliminou nos pênaltis nas oitavas da Liga 2015/16

Por: Lance!Net

Em 12 de setembro, 2016

Nesta terça-feira, às 15h45min, o PSV Eindhoven enfrentará o Atlético de Madrid, na Holanda. É a partida de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões e os times integram o D, que ainda conta com o fortíssimo Bayern de Munique (recebe os russos do Rostov). Trata-se de um jogo decisivo para o PSV. Numa chave que conta com dois rivais que estiveram em quatro das últimas cinco finais de Champions, está claro que qualquer chance de classificação passará por um bom resultado contra um deles em casa.

'Está claro que teremos um grande desafio pela frente. Estar em um grupo como esse, com um dos três times mais poderosos do mundo e o atual vice-campeão europeu, a nossa vida não será nada simples. Mas isso não significa medo. Sou realista, sem ser ingênuo. Temos ambições para avançar neste grupo', disse Philip Cocu, treiandor do PSV.

E vencer o Atlético do Madrid teria um sabor muito especial. Afinal, na última edição do torneio, os times se enfrentaram nas oitavas da final e o PSV foi eliminado de forma dramática, após 0 a 0 nos dois jogos e uma derrota em casa nos pênaltis por 8 a 7.

A torcida - que esgotou os ingressos em poucas horas quando eles foram colocados à venda - tem esperança na força do time em seus domínios. Na última Liga foram três vitórias e um empate em casa, o time eliminou o Manchester United na fase de grupos, quase passou pelos Colchoneros e foi bicampeão holandês. Nesta temporada, já ganhou a supercopa nacional, ganhou seus seis jogos oficiais e não leva gol há 425 minutos.

Muito do sucesso tem o dedo de Cocu. Ex-meia que foi um dos mais brilhantes jogadores da Holanda nos anos 90 e 2000, Cocu tornou-se técnico, assumiu o PSV em 2013 e desde então o time - que já contou com Romário e Ronaldo - reassumiu o protagonismo na Holanda. Não pior acaso, a imprensa europeia vem colocando Cocu ao lado exatamente do técnico do Atlético, Simeone, como as grandes revelações dos últimos anos.

Mas há o lado contra neste duelo. O Atlético de Madrid é um velho algoz. Além dos dois empates da Liga passada, eles se enfrentaram na competição em 2008 e o Atlético venceu as duas partidas, o que fecha o retrospecto com dois empates e duas derrotas.

'Não vamos ficar achando que as coisas serão como ocorreram no ano passado. Mas a nossa eliminação deixou uma lição. Que não se pode desperdiçar oportunidades. É preciso ser eficiente, pois contra um adversário com a qualidade do Atlético não teremos dez, 15 oportunidades e precisamos aproveitar as que tivermos', disse.

O Atlético dá medo? Cocu rechaça; acredita na vitória, embora não descarte novo empate.

'O medo é um mau conselheiro. Temos respeito pelo Atlético, não reverência. Mas, com confiança e convicção vamos ao jogo para ganhar. Caso as coisas não andem bem, e o empate pareça ser o resultado mais indicado, então que assim seja', disse Cocu, que terá força máxima.