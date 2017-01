Será divulgada hoje a lista dos homologados para a próxima fase

Por: Agência Pará

Em 16 de janeiro, 2017 - 09h44 - Pará

O PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação de servidores temporários da UEPA (Universidade do Estado do Pará) terá um novo cronograma. Foram excluídos do processo os cinco cargos para Técnico A – Direito. Serão divulgados hoje a análise de currículo e dos homologados para a fase de entrevistas.

Foram 12.215 inscrições apenas na capital, que tem 123 posições de preenchimento imediato. Nos demais municípios, 2.035 candidatos pleiteiam 95 vagas, distribuídas entre 15 campi. As vagas mais buscadas são as dedicadas aos cargos de Ensino Médio. O processo visa preencher vagas temporárias para contratação imediata.

Com as mudanças, a coordenação do PSS irá divulgar os nomes dos candidatos a Técnico A homologados a seguir para a próxima fase da seleção, com entrevistas que ocorrerão de 17 a 23 do mesmo mês.

No caso dos cargos de Nível Médio, apenas a análise curricular será feita. A pontuação final do candidato será composta pela somatória das notas das etapas para as quais participou. A divulgação do resultado final do Processo será no dia 27 de janeiro.