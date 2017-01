Planejamento deve ser algo alcançável, diz profissional

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 10 de janeiro, 2017 - 09h27 - Saúde

Todo início de ano é comum que as pessoas planejem metas para cumprir ao longo do ano. Seja na área profissional, dos estudos, espiritual e no lar. Tem aqueles que sistematizam o ano todo organizando seus objetivos e atividades em agendas. Sarah Lopes, psicóloga do Hapvida, orienta como planejar as atividades do ano sem pressão.

“É comum, no início do ano, que as pessoas se encham de energia, e , com ela, acabam por estabelecer metas para que possam ser cumpridas, porém, é preciso ter cuidado para que as metas não se tornem obsessão ou ainda, que não se caia na frustração em não conseguir alcançá-las, este último é com certeza o mais comum”, explica.

A especialista enfatiza que escrever as metas ajuda a lembrar que é preciso realizá-las. “A meta ou o objetivo deve ser algo alcançável. As metas também não devem ser muitas, escolha pelo menos 5 principais, e a medida em que forem realizadas outras poderão ser colocadas no lugar”, adverte.

A psicóloga acrescenta que é necessário definir como as metas serão cumpridas, dessa forma, se faz necessário evitar metas que dependam de outras pessoas. “Estabeleça para você mesmo a necessidade de ir até o final. Caso queira andar de bicicleta, é preciso que tenha uma bicicleta ou acesso fácil a uma, caso queira viajar certifique-se dos recursos financeiros para tal e etc”, argumenta.

Outro ponto importante ao estabelecer as metas é determinar os prazos. “Todas as metas deverão ter um prazo inicial, e esse prazo deve ser atendido, lembre-se que a meta é algo positivo e o melhor beneficiado é você. No meio do ano reavalie sua conduta, seus prazos e suas dificuldades e lembre de refazer os planos quando for preciso”, destaca.